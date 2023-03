Carlos Gil acompanha terraplenagem da arena no Parque de Exposições

Da Redação

No sábado, dia 25 de março, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil (licenciado), e o diretor do Departamento de Viação, Ilson Gagliano, acompanharam a execução da terraplenagem e da infraestrutura da arena no Parque de Exposições, onde serão realizados shows e rodeios. Mais de 10 máquinas são utilizadas nesta etapa.

Após a finalização desta fase, a Prefeitura irá construir a pista, arquibancadas, palco e a estrutura de camarins. Com a construção do Parque de Exposições, o prefeito Carlos Gil espera que o município seja palco de grandes shows municipais, estaduais e nacionais.

Embora as obras tenham sofrido atrasos devido às chuvas, ocorridas entre janeiro e março, o prefeito garantiu que o ritmo de execução foi retomado para dar continuidade aos trabalhos. “Chuva é benção de Deus. Agora, é trabalhar e concluir a fase de terraplenagem na arena. Acredito que será concluída no prazo de uma semana”, estimou Carlos Gil.

Iluminação ligada

Na sexta-feira, dia 24, a iluminação pública foi ligada no Parque de Exposições de Ivaiporã e o poço artesiano está pronto para ser ligado na próxima semana. De acordo com as estimativas do prefeito Carlos Gil, a previsão é que o asfalto seja iniciado em 60 dias.

No momento, as obras estão sendo realizadas com 20 funcionários. Mas a expectativa é que este número aumente para 40 em 30 dias. O objetivo é que a 19ª Expovale seja realizada em novembro de 2023.

