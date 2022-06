Carlos Gil acompanha construção do Parque de Exposições de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A construção do Parque de Exposições de Ivaiporã já iniciou e está na fase de implantação de galerias de águas pluviais. O movimento de caminhões de terra é intenso na área onde será construída a arena. Os trabalhos foram conferidos nesta segunda-feira, 27, pelo prefeito Carlos Gil, pela presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã Gertrudes Bernardy e pelo diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro.

continua após publicidade .

Nesta etapa, serão investidos mais de R$ 5 milhões. Trata-se de emenda do deputado federal Sérgio Souza, no valor de R$ 4,7 milhões e recursos livres da Prefeitura R$325 mil. Enquanto decorre a fase inicial da obra, a administração busca recursos com os Governos Estadual e Federal para construir os pavilhões industrial e agrícola, e o centro de eventos com mais de 1.000 m².

Segundo Bruno Montoro trata-se de uma área de aproximadamente 7 alqueires, que será totalmente drenada. “O Parque de Exposições terá um portal com 15 metros de altura, 25 metros de vão livre e grande visibilidade à distância”, informou Bruno Montoro.

continua após publicidade .

Conclusão em 9 meses

O prazo para o término foi calculado em 9 meses pela Paralelo Engenharia – empresa responsável pela execução da obra. O prefeito Carlos Gil explicou que, após a implantação das galerias de águas pluviais, serão feitos meio fio e o asfalto. “O Parque de Exposições foi bem pensado. Inclusive foram visitadas 3 infraestruturas semelhantes no Paraná para se ter melhor parâmetro de localização de arena e palco – por exemplo”, comentou o prefeito.

Após a conclusão, a Prefeitura de Ivaiporã irá inaugurar o Parque de Exposições, que tem a assinatura da arquiteta Silvana Zurlo, promovendo a 19ª Expovale entre os dias 15 e 20 de novembro de 2023. “Tenho certeza que será um sucesso e poderemos retomar grandes eventos regionais”, anunciou Carlos Gil.

continua após publicidade .

Quanto à mão de obra será dada prioridade para Ivaiporã – iniciando com 35 empregos e projeção de mais contratações conforme o cumprimento do cronograma. “Mais empregos e renda serão gerados durante a Expovale e o funcionamento do Parque de Exposições, onde poderão ser realizados diversos tipos de eventos”, avisou Carlos Gil, que recebeu na obra os vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.

Pensando na 19ª Expovale, a direção da Acisi (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã), Conselho Municipal de Turismo de Ivaiporã (Comtur) e Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo (Amuvitur) cogitam a criação do prato típico de Ivaiporã para lançar em novembro de 2023.

Assista a entrevista com o prefeito Carlos Gil.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

Texto por Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã



Siga o TNOnline no Google News