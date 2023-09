Carga roubada em Carambeí é recuperada em Mauá da Serra

Dois semirreboques carregados com uma carga de óleo vegetal foram recuperados na manhã desta segunda-feira (18) por pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mauá da Serra, norte do Paraná. Um homem foi preso em flagrante. A carga havia sido roubada menos de seis horas antes, em Carambeí (PR), região dos Campos Gerais.

A apreensão ocorreu após policiais rodoviários federais receberam informações através do sistema PRF Sinal, que dois semirreboques, carregados com óleo vegetal, que teriam sido levados após um assalto em Carambeí, estariam sendo transportados com destino ao Norte do Paraná.

Diante destas informações, duas equipes da PRF realizaram patrulhamento na rodovia e lograram êxito em abordar os veículos na BR 376, km 306, no Município de Mauá da Serra, menos de 6 horas após o roubo. O condutor, um homem de 38 anos, morador de Ponta Grossa/PR, foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Para tracionar os veículos roubados, ele utilizou um veículo em situação regular, já que o original foi levado pelos assaltantes e recuperado também pela PRF na manhã de segunda-feira (18) no Município de Tibagi-PR.



Após a recuperação dos veículos, a vítima, um homem de 55 anos, morador de Racharia-SP, foi libertado pelos sequestradores. Os veículos, a carga e o preso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul.

O registro no sistema Sinal é realizado no sítio https://sinal.prf.gov.br/sicop/sinal e também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número da Polícia Rodoviária Federal, o 191. O Sinal não substitui o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil.



