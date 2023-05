Carga é saqueada após carreta tombar na BR-376, na Serra do Cadeado

Uma carreta tombou na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira, na Serra do Cadeado, na manhã desta quinta-feira (25). No início da noite, por volta das 18h44, uma equipe da Polícia Militar (PM) precisou ser acionada, depois que moradores da região foram flagrados furtando a carga.

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, a carreta estaria carregada com farelo de milho a granel, e os suspeitos ensacaram o produto para poder furtá-lo. Após buscas, cerca de 150 sacos foram encontrados escondidos na vegetação, às margens da rodovia.

- LEIA MAIS: Foragido do sistema prisional é perseguido pela PM em Godoy Moreira

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a equipe policial chegou no local do acidente, na altura do quilômetro 314, diversas pessoas que estavam próximas, fugiram. Ninguém foi preso. Os PMs permaneceram fazendo a segurança da equipe que fazia o recolhimento da carga.

O acidente

Conforme informações, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e tombou o veículo, que ficou bastante danificado. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, e a rodovia ficou parcialmente interditada.

Siga o TNOnline no Google News