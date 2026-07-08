Carga de soja desaparece após embarque em Borrazópolis e caso é investigado

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Boletim registrado na terça-feira (7) aponta suspeita de fraude documental; prejuízo passa de R$ 80 mil

Na terça-feira (7), uma empresa transporte rodoviário de cargas registrou na Polícia Militar um boletim de ocorrência por estelionato e furto qualificado após o desaparecimento de uma carga de soja embarcada em Borrazópolis com destino a Ponta Grossa. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim da PM, a transportadora foi informada, no dia 3 de julho, pela cooperativa proprietária da carga de que a mercadoria não havia chegado ao destino.

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A carga foi embarcada em 12 de maio e estava avaliada em R$ 78.658,50. Com frete e pedágio, o prejuízo total chega a R$ 81.927,43.

Uma auditoria interna apontou que a viagem constava como concluída no sistema. Contudo, o ticket apresentado pelo motorista para comprovação da entrega/baixa da operação revelou-se falso.

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Até o presente, a carga não foi localizada e não houve a entrega ao destinatário final, havendo fortes indícios de desvio da mercadoria mediante fraude documental

A transportadora informou que irá ressarcir a cooperativa, já que o seguro não cobre esse tipo de ocorrência. O caso foi encaminhado à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal.

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