Carga de azeite contrabandeada é apreendida na PR-082 no Vale do Ivaí

A Agência de Inteligência da 6ª CIPM, em troca de informações com a Agência de Inteligência da Receita Federal de Londrina, e apoio das RPAs de Ivaiporã, Jardim Alegre e Lunardelli abordaram dois Fiat/Strada e um Caminhão VW 8.150 baú que estavam sendo usados para contrabando de azeite. O caso foi na Rodovia PR-082 no Vale do Ivaí, por volta das 12h20.

A ação policial teve início com a abordagem de um Fiat Strada cinza, no qual se encontravam dois indivíduos. Durante a busca, foram encontrados resquícios de azeite derramado, indicando que o veículo havia sido descarregado recentemente.

Dentro do picape, foi encontrada uma chave de veículo com um chaveiro contendo a placa, que coincidia com o veículo que outra equipe estava abordando simultaneamente em Lunardelli.

Questionados relataram que estavam viajando com outro veículo Strada cinza, estacionado na cidade de Lunardelli, juntamente com uma mulher. Os policiais que estavam com a segunda Strada observaram que ela estava cheia de galões de azeite, confirmando o envolvimento com os primeiros abordados.

Em seguida, os policiais identificaram um caminhão VW 8.150 branco estacionado nas proximidades da Strada cinza. Dois indivíduos, que estavam observando do posto de combustível, se apresentaram como responsáveis pelo caminhão.

Ao verificar o interior do baú do caminhão, inúmeros galões de azeite argentino foram encontrados. dispensando a contagem devido à presença da Receita Federal no local.

Diante do flagrante de descaminho, todos os veículos e os envolvidos foram encaminhados para a 6ª CIPM para a confecção do presente Boletim de Ocorrência. O caminhão e uma picape, juntamente com os produtos de descaminho, foram entregues à responsabilidade do agente da Receita Federal.

A outra Strada foi liberada posteriormente. Os agentes da Receita Federal entraram em contato com o delegado da Polícia Federal de Londrina, que determinou a liberação dos envolvidos, e foi instaurado um inquérito por portaria.

