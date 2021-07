Carga contrabandeada de cigarros é apreendida em Cruzmaltina

Da Redação

A equipe da ROTAM da 6ª CIPM aprendeu carreta bitrem com cigarros contrabandeados

A equipe da ROTAM da 6ª CIPM aprendeu na noite de sábado (24), uma carreta bitrem carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai, na Rodovia PR-272, no trevo do Distrito de João Vieira, em Cruzmaltina.

Os policiais da ROTAM em deslocamento pela PRC-272 ao parar em uma borracharia em Cruzmaltina avistou quatro indivíduos em atitude suspeita em dois veículos, um VW Gol e um Fiat Strada. Realizado abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém ao serem questionados entraram em contradição.

Em contato com o borracheiro, ele relatou que pediram um compressor portátil emprestado para consertar uma mangueira de ar de um caminhão danificado na rodovia no trevo de João Vieira.

A equipe então se deslocou ao local e encontrou três pessoas, uma delas empreendeu fuga, ganhando uma mata próxima. Um dos abordado se apresentou como um dos condutores do caminhão, com ele foram encontradas duas porções de maconha que pesou 14,3 gramas. O outro se tratava de um mecânico que estava passando e parou para prestar socorro.

Questionado o que estavam transportando, o suspeito relatou que era contrabando de cigarros, e que iria levar a carreta até o Posto Trevo de Faxinal e deixaria no local para outra pessoa que disse não saber o nome.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito, e logo em seguida retornado a borracharia realizada a prisão dos ocupantes do Gol. Os ocupantes da picape Strada já haviam deixado a borracharia.

Ao verificar a carreta bitrem, foi constatado que a mesma estava com placa falsa, e indicativo de furto em Porto Belo/SC.

Diante dos fatos, foi acionado alguns mecânicos para tentar resolver o problema que o veículo apresentou, e após o conserto, a carreta, os objetos e as pessoas presas foram encaminhados até à Delegacia de Polícia Federal de Londrina.