Carga cai de caminhão e acidente deixa 3 feridos entre Tamarana e Mauá da Serra

Três pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em um acidente na noite de domingo (5) na PR-445, em Tamarana. A ocorrência foi registrada após um caminhão derramar uma carga de madeira na pista, o que desencadeou uma colisão traseira entre dois carros.

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Segundo os dados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão de grande porte que puxava três carretas trafegava no sentido de Mauá da Serra a Tamarana. Na altura do quilômetro 7, uma das carretas tombou, espalhando diversas ripas de madeira sobre a via e o acostamento.

Para não bater contra o material espalhado, a motorista de um carro (modelo Voyage), que vinha logo atrás, precisou reduzir a velocidade bruscamente. Um segundo veículo (modelo Megane) que seguia na mesma faixa não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente contra a traseira do primeiro carro.

O impacto deixou a motorista do primeiro carro, de 29 anos, e duas crianças que estavam no veículo, de 10 e 12 anos, feridas. As três vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e levadas para o Hospital Evangélico de Londrina. Uma quarta ocupante do carro, de 35 anos, não se machucou.

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O motorista do caminhão, de 42 anos, e a condutora do segundo carro envolvido na batida, de 37 anos, saíram ilesos do acidente. Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que confirmou que nenhum dos dois havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

A ocorrência mobilizou as equipes de segurança e socorro desde as 21h de domingo. Por se tratar de um acidente complexo que envolveu a queda de carga, o trabalho de remoção dos veículos, limpeza das ripas de madeira e liberação total da rodovia se estendeu por toda a madrugada, sendo concluído por volta das 3h30 desta segunda-feira (6).