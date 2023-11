Captação de água no Rio Pindaúva em Ivaiporã volta a operar

A unidade de captação de água no Rio Pindaúva em Ivaiporã voltou a operar, nesta quarta-feira (1º). A unidade ficou inundada com uma grande quantidade de água e lama por conta das chuvas intensas no final de semana. Os níveis dos reservatórios da cidade, no entanto, amanheceram ainda muito baixos.

A expectativa da Sanepar é recuperar a distribuição de água ao longo do dia, de maneira gradativa. A população precisa economizar água, restringindo o seu uso para alimentação e higiene pessoal. Assim, colaborará para a normalização total do abastecimento.

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

