CAPS anuncia o retorno dos grupos terapêuticos em Marilândia do Sul

Nesta sexta-feira (05), retorna o grupo de T.M (transtorno mental), as terapias para esse público serão realizadas todas as sextas às 8h30. Já na terça-feira (09) será o grupo de dependentes químicos às 8h30. No dia 10 e 12 de maio o grupo de adolescentes fará a terapia nas quartas às 8h30 e nas sextas às 13h30. Todos os encontros serão realizados no prédio do CAPS que fica na Av. Santiago Lopes José, 750 - Marilândia do Sul.

As mulheres que participam da terapia em grupo devem estar no CAPS às 8h30 da próxima quinta-feira (11). Para as crianças início em 08 e 10/05. Período de manhã, todas as segundas-feiras de 04 a 07 anos às 8h30 e de 08 a 12 anos às 10h. Período da tarde, todas as segundas-feiras de 04 a 07 anos às 13h30 e de 08 a 12 anos às 15h.

“A terapia de grupo é uma modalidade da psicoterapia que faz uso da interação entre os indivíduos para que determinadas questões em comum possam ser trabalhadas. O objetivo é proporcionar ferramentas para que a pessoa seja agente de sua própria mudança” Maria Berçaline Secretária Municipal de Saúde.

Para fazer parte de algum grupo é necessário ir até o CAPS ou ligar para o telefone 3428-1122. Ramal 340 ou 342 e marcar uma avaliação. O CAPS oferece diversos serviços de apoio a saúde mental, com profissionais qualificados e prontos para atender a população da melhor forma.

