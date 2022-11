Capotamento no Vale do Ivaí deixa mãe e filha feridas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente na PR-082 deixou duas mulheres, mãe e filha, feridas na tarde desta sexta-feira (25). O acidente envolveu um caminhão Volvo com placas de Jaguapitã/PR e um Chevrolet Spin com placas de Arapuã.

continua após publicidade .

Segundo informações do motorista do caminhão que não teve ferimentos, ambos veículos seguiam sentido Lunardelli à Rodovia PR-466 (Placa Luar), quando a motorista da Spin tentou ultrapassar o caminhão.

Quando estava completando a ultrapassagem, a motorista avistou um carro vindo na direção contrária, e entrou rapidamente na frente do caminhão, que acabou batendo na traseira do carro. Com a colisão, a motorista perdeu o controle do carro e capotou.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Caminhão carregado de frangos vivos tomba na PR-082

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para prestar socorro, pois a passageira ficou presa dentro do carro.

As equipes do Samu de Ivaiporã e São João do Ivaí também foram acionadas para atender as duas vítimas, que foram identificadas como Lucinéia Benetão e Ana Paula Benetão, moradoras de São João do Ivaí.

Elas foram encaminhadas pelas equipes do Samu para unidade hospitalar de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News