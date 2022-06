Capotamento no perímetro urbano de Ivaiporã mobiliza socorro

Da Redação

Um capotamento no perímetro urbano de Ivaiporã, município do Vale do Ivaí, mobilizou socorristas e agentes de trânsito no começo da tarde deste sábado, 18.

continua após publicidade .

O acidente ocorreu na Avenida Paraíba, esquina com a Avenida Minas Gerais, próximo a faculdade Univale, por volta do meio dia. Uma mulher, que dirigia um Chevrolet Cruze, teria batido contra um Vectra e em seguida, capotado o veículo na avenida.

A Polícia Militar (PM) e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas as vítimas não sofreram ferimentos graves e recusaram atendimento.

continua após publicidade .

Segundo testemunhas do acidente, um dos veículos teria cruzado a via preferencial, provocando a batida, mas os detalhes do acidente serão apurados pelas autoridades.

Acidente na rodovia

Uma moradora de Ivaiporã, Rosinéia Pires, sofreu um acidente na BR-376, entre Imbaú e Ortigueira nesta sexta-feira, 17. Ao Blog do Berimbau, ela contou que apesar dos danos materiais e dos ferimentos, estava se recuperando bem.

continua após publicidade .

Rosinéia disse que trafegava com seu Fiat/Toro, quando se deparou com a pista escorregadia, por conta da chuva e de um caminhão que tombou carregado com óleo, e por conta disso, acabou perdendo o controle do carro e colidindo.

Rosineia é muito conhecida e querida em Ivaiporã, onde é proprietária de uma clínica dentária, trabalha UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e em outros municípios do Vale do Ivaí.

Ela também é presidente da ONG Torre Forte, responsável pela gestão da Casa de Passagem