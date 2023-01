Capotamento na Serra do Cadeado mobiliza bombeiros de Apucarana

Da Redação

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender as vítimas do capotamento

O capotamento de um carro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, no começo da tarde desta quarta-feira (18). O acidente, segundo os socorristas, ocorreu na Serra do Cadeado, km 306, na rodovia BR-376, em Mauá da Serra.

Conforme os bombeiros, a princípio, têm duas vítimas conscientes no local, que aguardam a chegada das equipes. Os profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionados para apurar as causas do acidente.

A matéria está em atualização.