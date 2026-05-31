Capotamento na PR-466 deixa uma mulher morta e outra ferida em Jardim Alegre

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após capotamento por volta das 3 horas da madrugada deste domingo (31) na PR-466, em Jardim Alegre. O acidente aconteceu nas proximidades do Trevo da Placa Luar, que dá acesso ao município de Lunardelli pela PR-082.

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou uma das vítimas fora do veículo, às margens da rodovia. A mulher estava consciente e recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate.

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Durante a avaliação da cena, os bombeiros localizaram uma segunda vítima dentro do automóvel, um Ford Ka com placas de Manoel Ribas, que havia parado ao final de um barranco após o capotamento. Conforme a corporação, a mulher já estava sem sinais vitais.

A Polícia Civil e a equipe de Criminalística foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia no local do acidente. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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A outra ocupante do veículo recebeu atendimento das equipes de socorro e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi informado. As circunstâncias que levaram ao capotamento serão investigadas pelas autoridades competentes.

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