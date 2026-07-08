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Capotamento na PR-466 deixa passageiro ferido entre Pitanga e Manoel Ribas

Capotamento aconteceu na tarde de terça-feira (7). Motorista perdeu o controle do carro, se evadiu do local e passageiro foi levado ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 13:19:10 Editado em 08.07.2026, 13:19:05
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Capotamento na PR-466 deixa passageiro ferido entre Pitanga e Manoel Ribas
Autor Acidente ocorreu próximo à entrada da comunidade Cinco Encruzilhadas - Foto: - Divulgação/PRE

Um capotamento na PR-466 deixou um passageiro ferido na tarde de terça-feira (7), entre Pitanga e Manoel Ribas. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, próximo à entrada da comunidade Cinco Encruzilhadas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle do carro, por motivos ainda desconhecidos.

De acordo com a PRE, o veículo envolvido é um Chevrolet Corsa com placas de Guaramirim (SC). Após sair da pista, o automóvel capotou às margens da rodovia.

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O passageiro, de 34 anos, sofreu ferimentos moderados. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado ao hospital de Pitanga.

Ainda conforme a PRE, o motorista deixou o local antes da chegada das equipes de atendimento. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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