Capotamento na PR-466 deixa mulher e criança feridas

Acidente foi registrado nesta quarta (1º), na PR-466

Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (1º), deixou uma mulher, de 30 anos, e uma criança, de 7 anos, feridas na PR-466, em Ivaiporã. O capotamento ocorreu nas proximidades da Coamo, saída para Manoel Ribas e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

Conforme informações, um Fiat Palio, com placas de Ivaiporã, capotou e acabou parando no meio de uma plantação de soja. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo não sofreu ferimentos. No entanto, a mulher e a criança foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para um hospital localizado na região.

A Polícia Militar (PM) apura as circunstâncias do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência e garantir a segurança na região onde o acidente ocorreu.

Com informações do Blog do Berimbau.

