Capotamento entre Kaloré e Marumbi deixa motorista em estado grave

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (10), entre Kaloré e Marumbi, no interior do Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista capotou o carro na PR-466, por volta das 23h50.

continua após publicidade

O condutor, que estava sozinho, dirigia um VW Gol quando perdeu a direção do veículo que capotou deixando a vítima presa entre as ferragens. De acordo com os bombeiros, o homem sofreu um traumatismo craniano e apresentava dificuldade respiratória no momento do socorro.

- LEIA MAIS: Motorista morre após invadir contramão da PR-418 e bater em caminhão

continua após publicidade

Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, com apoio médico do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e o quadro de saúde é considerado grave.

Siga o TNOnline no Google News