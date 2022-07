Capotamento entre Cambira e Jandaia do Sul deixa irmãos feridos

Da Redação

Um capotamento na BR-376 entre Cambira e Jandaia do Sul, no norte do Paraná, provocou ferimentos em dois irmãos. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (23), próximo a entrada da construção do contorno. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Defesa Civil socorreram as vítimas.

Conforme apurou a reportagem, o carro seguia em direção a Jandaia do Sul, porém, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. No veículo estavam três homens, moradores de Maringá.

A Defesa Civil de Jandaia do Sul socorreu um dos feridos, um jovem de 24 anos, passageiro do banco da frente, que sofreu ferimentos moderados e foi levado para o Hospital da Providência, em Apucarana. Já o irmão dele, que era o motorista, ficou gravemente ferido, foi resgatado pelo Samu e levado para o Honpar em Arapongas.

Um outro homem também estava no carro, mas ele não se machucou. Participaram do socorro os Agentes da Defesa Civil R Alves, Andrade e Forte. A enfermeira de Apucarana, Adriana Rinaldi, que trabalha na saúde de Jandaia do Sul, que estava de folga e passava pelo local, também ajudou no socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

