Capotamento é registrado em Ivaiporã; motorista fica ferido

Um capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 8h30, em Ivaiporã, na PR-466, próximo ao Instituto Federal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o motorista, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital.

O veículo, um Toyota Corolla, era conduzido por um dentista de Arapuã. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Com informações do Blog do Berimbau.