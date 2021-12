Capotamento deixa três pessoas feridas no Vale do Ivaí

Da Redação

Acidente foi entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso

Um Renault Clio capotou na noite de sábado (25) na PRT-369, entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso, deixando três pessoas com ferimentos. Quando as equipes da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí e de resgate chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

Duas vítimas foram levadas para o hospital de Bom Sucesso e uma para a Santa Casa de São Pedro do Ivaí. Após receber informações de onde estavam as vítimas, SAMU e Defesa Civil fizeram a condução até o Hospital da Providência de Apucarana. Uma das vítimas estava com a condição de saúde mais grave.

Informações dão conta que os três ocupantes do carro são moradores de Apucarana, e estariam retornando de São Pedro do Ivaí, seguindo no sentido a Bom Sucesso, quando capotaram na região da matinha, que fica próxima ao KM 14. Uma das vítimas foi identificada como Cristian Ricardo Lopes. O pai dele que estaria mais grave.

Ainda não há detalhes de como o capotamento aconteceu. As circunstâncias ainda serão apuradas.

Colaboração Canal HP e André Amaral