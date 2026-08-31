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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Capotamento deixa três mulheres feridas na PR-082, em Jardim Alegre

Parati saiu da pista e capotou durante a tarde deste domingo (30), na região do Pouso Alegre

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Capotamento deixa três mulheres feridas na PR-082, em Jardim Alegre
Autor Parati preta capotada às margens da PR-082 - Foto: Reprodução

O capotamento de uma Parati deixou três mulheres feridas na tarde de domingo (30), na PR-082, em Jardim Alegre.

A ocorrência mobilizou equipes de atendimento por volta das 15h20, na região do Pouso Alegre, no trecho entre Jardim Alegre e Lunardelli.

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LEIA MAIS: Motociclista sem CNH é flagrado com moto irregular em Grandes Rios

A chuva era registrada no momento do acidente. A Parati, de cor preta, terminou fora da rodovia após o capotamento.

As três ocupantes do veículo foram atendidas pelas equipes de socorro. Elas estavam conscientes quando receberam os primeiros cuidados.

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O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também participou do atendimento. Equipes de saúde e resgate foram mobilizadas para auxiliar as vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.

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