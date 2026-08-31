Capotamento deixa três mulheres feridas na PR-082, em Jardim Alegre
Parati saiu da pista e capotou durante a tarde deste domingo (30), na região do Pouso Alegre
O capotamento de uma Parati deixou três mulheres feridas na tarde de domingo (30), na PR-082, em Jardim Alegre.
A ocorrência mobilizou equipes de atendimento por volta das 15h20, na região do Pouso Alegre, no trecho entre Jardim Alegre e Lunardelli.
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A chuva era registrada no momento do acidente. A Parati, de cor preta, terminou fora da rodovia após o capotamento.
As três ocupantes do veículo foram atendidas pelas equipes de socorro. Elas estavam conscientes quando receberam os primeiros cuidados.
O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também participou do atendimento. Equipes de saúde e resgate foram mobilizadas para auxiliar as vítimas.
As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.
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