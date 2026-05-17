Capotamento deixa seis feridos em Faxinal; vítimas foram ejetadas do carro
Ocorrência foi registrada na região conhecida como "Biquinha" e mobilizou equipes de emergência
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Ao menos seis pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após um capotamento registrado na noite de sábado (16) na região conhecida como "Biquinha", em Faxinal, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 219 mais 600 metros da rodovia, quando um veículo GM/Corsa saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou diversas vezes. Com a violência do impacto, os ocupantes foram ejetados do automóvel e acabaram caídos sobre o asfalto.
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O resgate das vítimas, que seriam moradoras de Faxinal, mobilizou equipes da Brigada Municipal de Faxinal, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma ambulância do Hospital Juarez Barreto, além do apoio de uma unidade de saúde de Cruzmaltina que passava pelo trecho no momento do acidente. Todos os seis feridos foram imobilizados e encaminhados para o Hospital Juarez Barreto. Durante os trabalhos de socorro, um motorista que trafegava pela via parou e auxiliou na sinalização da pista, ajudando a evitar novos acidentes e possíveis atropelamentos.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul, de Lidianópolis. Segundo o relatório oficial da corporação, quando a equipe chegou ao local, encontrou apenas o veículo parado sobre a rodovia, uma vez que todos os ocupantes já haviam sido socorridos pelas ambulâncias. Como não havia o condutor identificado ou testemunhas presentes no exato momento da elaboração do boletim, a ocorrência foi registrada como sinistro não identificado. O GM/Corsa, que apresentava documentação em atraso, foi removido ao pátio do posto rodoviário, e a polícia confeccionou um auto de infração com base no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. As informações são do Blog do Berimbau.