Capotamento deixa seis feridos em Faxinal; vítimas foram ejetadas do carro

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após um capotamento registrado na noite de sábado (16) na região conhecida como "Biquinha", em Faxinal, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 219 mais 600 metros da rodovia, quando um veículo GM/Corsa saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou diversas vezes. Com a violência do impacto, os ocupantes foram ejetados do automóvel e acabaram caídos sobre o asfalto.

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O resgate das vítimas, que seriam moradoras de Faxinal, mobilizou equipes da Brigada Municipal de Faxinal, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma ambulância do Hospital Juarez Barreto, além do apoio de uma unidade de saúde de Cruzmaltina que passava pelo trecho no momento do acidente. Todos os seis feridos foram imobilizados e encaminhados para o Hospital Juarez Barreto. Durante os trabalhos de socorro, um motorista que trafegava pela via parou e auxiliou na sinalização da pista, ajudando a evitar novos acidentes e possíveis atropelamentos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul, de Lidianópolis. Segundo o relatório oficial da corporação, quando a equipe chegou ao local, encontrou apenas o veículo parado sobre a rodovia, uma vez que todos os ocupantes já haviam sido socorridos pelas ambulâncias. Como não havia o condutor identificado ou testemunhas presentes no exato momento da elaboração do boletim, a ocorrência foi registrada como sinistro não identificado. O GM/Corsa, que apresentava documentação em atraso, foi removido ao pátio do posto rodoviário, e a polícia confeccionou um auto de infração com base no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. As informações são do Blog do Berimbau.





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