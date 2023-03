Capotamento deixa duas pessoas feridas na PR-466, em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu um acidente de trânsito com duas vítimas na noite de sexta-feira (3) na Rodovia PR-466, em Ivaiporã

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 19 horas, e envolveu um VW Gol 1.0 branco que seguia pelo Km 131 da rodovia estadual quando capotou. O acidente foi na região do Sabugueiro.

Dois jovens que estavam no carro foram socorridos e encaminhados ao hospital pelo Siate/Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Outro acidente em Ivaiporã

Na manhã de sexta-feira, a equipe do Siate atendeu um acidente de trânsito na Av. Souza Naves envolvendo uma moto Honda/CG 125 Titan que colidiu na traseira de um caminhão Ford F1000.

A passageira da moto sofreu algumas escoriações e foi encaminhada pelo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

