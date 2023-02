Capotamento de carro deixa uma pessoa ferida, em Lidianópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, não se sabe quantas pessoas ficaram feridas no acidente

Um capotamento neste sábado (25), de um veículo com placas de Ivaiporã deixou uma pessoa ferida, na Rodovia PR-466, em Lidianópolis.

continua após publicidade .

O acidente ocorreu por volta das 11 horas, na altura do quilômetro 92 nas proximidades do Restaurante do Goiaba.

Conforme informações de populares, o carro saiu da pista e acabou capotando. Ninguém soube informar ao certo como o acidente foi provocado.



continua após publicidade .

Leia também: Homem é esfaqueado em lanchonete em Jandaia do Sul; saiba mais

Um jovem de 25 anos que estava no Voyage recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também deu atendimento na ocorrência. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto Ubá do Sul estiveram no local para o levantamento/coleta de dados e registros fotográficos que possam apontar a real causa do acidente.

continua após publicidade .

fonte: Polícia Rodoviária estadual Divulgação

* Atualizado às 18h28 com informações da PMPR/CPE/BPRv 2ª CIA/ PRv Ubá do Sul

Siga o TNOnline no Google News