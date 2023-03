Da Redação

O capotamento de uma carreta registrado no final da tarde desta sexta-feira (3), na BR-376, em Cambira, deixou uma pessoa em estado grave.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local.

A matéria está em atualização.

