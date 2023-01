Capela mortuária é alvo de ladrões pela segunda vez no Vale do Ivaí

Da Redação

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada, na manhã desta terça-feira (17), para atender uma ocorrência na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. De acordo com o encarregado de obras da Prefeitura Municipal, o local foi invadido e furtado pela segunda vez em menos de um mês.

Conforme informações do Canal HP, foi constatado pelas autoridades que uma das janelas, localizada nos fundos do prédio, estava arrombada. Do interior do local, apenas um botijão de gás foi furtado.

Segundo a polícia, uma das portas laterais apresentava sinais de tentativa de arrombamento. O encarregado foi orientado pelas autoridades sobre as medidas que devem ser tomadas. Em menos de um mês, esta é a segunda vez que arrombam a Capela e furtam apenas um botijão de gás.

