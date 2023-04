Capela Mortuária de Faxinal terá nome de padres vítimas da covid-19

Da Redação

Adriano Francisco Ferreira e Francisco Oscar Lenartovicz

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, sancionou na última sexta-feira (14) a Lei 2306/2023, que denomina o nome da nova Capela Mortuária de Faxinal de “Capela dos Padres - Adriano Francisco Ferreira e Francisco Oscar Lenartovicz”, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A medida foi aprovada pelos vereadores em segunda e última votação, no dia 10 de abril, durante a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Conforme o prefeito Gallo, a ação é uma justa homenagem para quem contribuiu muito para a cidade de Faxinal.

“Duas pessoas muito queridas pela comunidade faxinalense que perderam suas vidas no mesmo dia para Covid-19. Homenagear os padres, é homenagear todas as 92 pessoas que perderam suas vidas para o coronavírus em Faxinal”, ressaltou o prefeito.

Os dois padres faleceram no dia 24 de março de 2021. O padre Adriano faleceu aos 41 anos e o Francisco Oscar Lenartovicz (padre Chiquinho), aos 71 anos.

Conheça a história dos padres homenageados:

Pe. Adriano Francisco Ferreira

Adriano Francisco Ferreira, filho primogênito de Manoel Francisco Ferreira e de Josefina Aparecida Rodrigues Ferreira, nascido em 29 de outubro de 1979, na cidade de Santa Fé, estado do Paraná, sempre foi um bom filho, cuidava dos irmãos mais novos João e Angélica para que seus pais pudessem trabalhar, trabalhou por muitos anos na lavoura para ajudar seus pais no sustento da casa. Com cerca de vinte anos e o despertar de sua vocação, ingressou no Seminário. Após a conclusão dos estudos, foi ordenado sacerdote na cidade de Santa Fé – Paraná, pelas mãos do então Bispo Dom Luiz Vincenzo Bernetti, no dia 24 de junho de 2007. Dedicou-se a sua missão, celebrava missas, ouvia confissões, batizava e, principalmente atendia as necessidades da comunidade. Padre Adriano como era carinhosamente conhecido, era Pároco das Paróquias Maria Mãe da Unidade de Faxinal e Nossa Senhora Aparecida de Cruzmaltina, pelo período compreendido de 14/10/2012 a 24/03/2021, sempre atuante frente as suas funções perante a comunidade, dentre suas maiores virtudes, a que se destacava era a caridade, também amparava a comunidade nos momentos que estes mais necessitavam, como por exemplo, cedia de forma gratuita o salão da paróquia para que pudessem velar seus entes queridos.

Padre Adriano faleceu no dia 24 de março de 2021 aos 41 anos de idade e tinha 13 anos de vida sacerdotal.

Pe. Francisco Oscar Lenartovicz

Francisco Oscar Lenartovicz, filho mais novo de José Lenartovicz e de

Angelina Lenartovicz, nascido no dia 31 de julho de 1949, na cidade de Ipiranga, estado do Paraná. Padre Chiquinho carinhosamente conhecido, foi ordenado sacerdote no dia 16 de julho de 1986, passou por diversas paróquias da Diocese de Apucarana. Padre Francisco sempre foi atento as necessidades sociais, e muito zeloso com a liturgia, estudava e se preparava com muito esmero para realizar suas homilias. Padre Francisco, era Vigário Paroquial das Paróquias Maria Mãe da Unidade de Faxinal e Nossa Senhora Aparecida de Cruzmaltina, pelo período compreendido entre 11/09/2016 a 24/03/2021, sempre atuante, não media esforços para atender a comunidade, seja no atendimento das confissões, aconselhamentos, como nas celebrações das missas e demais atividades pastorais.

Padre Francisco tinha 71 anos de idade e 34 anos de vida sacerdotal, faleceu no dia 24 de março de 2021.

