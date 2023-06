Cão que estava com jovem desaparecido em S. João do Ivaí é encontrado

O cachorro que havia desaparecido junto com Caio Henrique Reis dos Santos, de 28 anos, no último domingo (18), foi localizado na manhã desta quarta-feira (21), no distrito de Pocinho, município de Barbosa Ferraz, no centro norte do Paraná.

continua após publicidade

O animal apareceu em frente ao bar e a proprietária avisou a irmã que está no local de buscas. O cachorro estava muito magro, aparentando não se alimentar nos últimos dias.

- LEIA MAIS: Motociclista quebra o pé em acidente envolvendo carro em Apucarana

continua após publicidade

Como o cachorro foi encontrado do outro lado do Rio Corumbataí, a suspeita que Caio tenha atravessado o rio aumenta.

Equipes de buscas estão na região do Pocinho para reforçar as buscas.

O desaparecimento

Caio Henrique, está desaparecido desde 9 horas da manhã de domingo (18) na região do Saltão no Rio Corumbataí, na divisa entre São João do Ivaí e Barbosa Ferraz.

continua após publicidade

O jovem estava com dois amigos na região para pescar, e acabou desaparecendo. Cada um ficou em um canto às margens do rio, e se comunicavam por rádio. Acredita-se que Caio tenha entrado no rio.

Após perceberem o desaparecimento, os amigos começaram a procurar e chamaram outros amigos que estavam na cidade para ajudar.

Após horas procurando, acionaram o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã que esteve no local para fazer os levantamentos. A equipe do Bombeiros iniciou as buscas nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (19), com auxílio de bote e cão farejador

* As informações são do Canal HP

Siga o TNOnline no Google News