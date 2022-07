Cantora de Lunardelli se apresenta nesta 2ª no Programa do Ratinho

Da Redação

Nesta segunda-feira (18), a cantora Eliane Mendonça estará no Programa do Ratinho, a partir das 21 horas, no SBT. Ela é natural de Lunardelli, filha do ex-vereador José Carlos Mendonça e de Maria Mendonça.

Elaine começou a cantar aos 6 anos. Sua primeira experiência foi na igreja no Distrito de Primavera. Com apenas 7 anos, participou do primeiro festival de Calouros, em São João do Ivaí.

Aos 16 anos, foi cantar em bandas (passando pela San Diego e Edição Especial, dentre outras) e desde então nunca mais parou. Ela é casada e mora atualmente em Sumaré (SP). Tem dois filhos e faz sucesso em sua carreira solo.

Os anos de experiência na Banda Show, fez dela uma artista completa, carismática, autêntica, com uma presença de palco e energia inconfundíveis.

