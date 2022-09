Cantor natural de Rio Bom ganha prêmio 'Destaks do Ano'; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carraro recebeu o prêmio das mãos de Leão Lobo, renomado jornalista brasileiro

Natural do município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, o cantor Rafa Carraro é uma revelação paranaense no meio musical. O artista foi indicado e recebeu um troféu na premiação Destaks do Ano.

continua após publicidade .

Carraro foi indicado na cidade de São Paulo, pelo projeto New Face, e recebeu o prêmio das mãos de Leão Lobo, renomado jornalista brasileiro. A informação foi dada nesta quarta-feira (28) pelo canal Cambira Noticias.

LEIA MAIS: Artista viraliza após divulgar personagens de 'Chaves' como crianças

continua após publicidade .

O paranaense vem se destacando pela sua voz diferenciada e a forma inovadora de tocar violão. De autoria própria, a música "Praga de ex" faz sucesso em todo o país.

Na oportunidade, o artista afirmou estar muito feliz com o prêmio recebido, e ressaltou também que pretende fazer o lançamento nacional de seu DVD ainda neste ano, em São Paulo.





Fonte: Informações Cambira Notícias.

Siga o TNOnline no Google News