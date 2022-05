Cantor Daniel é uma das atrações para a Festa do Milho

Da Redação

Neste quarta-feira (11), o prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, concedeu uma entrevista para a Rádio Nova Era e confirmou a apresentação do cantor Daniel na Festa do Milho 2022. O prefeito aproveitou a oportunidade para frisar o convite à toda a região.

A tradicional festa do município de Mauá da Serra acontecerá entre os dias 10 e 12 de junho e, entre as atrações confirmadas, ainda estão a dupla Henrique e Diego, e Brenno & Matheus. O evento ainda terá barracas de comida, parque de diversões, exposição e as atrações tradicionais da festa.

"Nós preparamos com o maior carinho esses shows, as barracas que tem Sukiyaki, Yakisoba e também a barraca da Igreja Católica com a famosa sopa do milho. A gente vai estar preparado com o estacionamento, parque de diversão e belas atrações. Espero você, nossos convidados, em Mauá da Serra", afirmou o prefeito da cidade.

Confira abaixo a programação de shows da Festa do Milho 2022:

10 de junho: Show com a dupla Henrique e Diego;

11 de junho: Show com o cantor nacional Daniel;

12 de junho: Show com a dupla Brenno & Matheus.

Veja abaixo o convite da festa: fonte: Prefeitura Municipal de Mauá da Serra

Fonte: Informações do Blog do Berimbau.