Cantor Daniel doa violão para campanha em Ivaiporã; veja

Da Redação

Mais uma vez, a população de Ivaiporã mostrou como é solidária e abraça a campanha do Recanto dos Velhinhos Lar Santo Antônio.

Desta vez, a ação social é a rifa do violão que foi doado pelo cantor Daniel com dedicatória e autografado. A arrecadação da rifa será totalmente revertida para a manutenção da entidade

A rifa começou a ser vendida nesta segunda-feira (17), mas desde a última sexta-feira o violão tem rodado pela cidade, onde, famílias, empresas, artistas dos município gravaram vídeos e postaram nas redes sociais, agradecendo o cantor Daniel e chamando as pessoas para participarem da campanha.

O violão será sorteado pela Loteria Federal no Dia do Idoso, 01 de outubro. O presidente do Lar Santo Antonio, Mauro Zurlo emitiu nota agradecendo o apoio de toda a população.

“Mais uma vez a diretoria do Recanto dos Velhinhos vem a agradecer a toda a comunidade que acredita na nossa equipe de trabalho e abraçou a nossa luta pelas crianças de melhor idade que moram na entidade. Estão nos chamando para levar o violão para tirar fotos, cantar uma parte de uma música do cantor Daniel. Obrigado ao Robinho ao Biazin e ao Evandro Manfrin por conseguirem que este violão chegasse nas mãos do cantor e ao lar Santo Antônio. Obrigado Daniel, de coração por nos presentear com seu carinho. Deus abençoe a todos que contribuem com os nossos sofridos velhinhos que são moradores de um espaço que faz o possível e impossível para diminuir as faltas, muitas vezes, até do carinho de parentes”, diz a nota.

Vendedores

Mauro 999792502

Robinho 999127070

Nanci 984016692

Ademir 999114553

Osvaldir bodao 998034777

Botini 999742856

Edla 999352553

Eduardo biazin 996647536

Elaine 999515239

Bertoti 999382311

Herivelto 996260354

Jalerson 996334348

Rinaldo 996585470

Delma 999815531

Turquinho 999079597

Silvinho 44 991062707