Cantor cria música inspirada no galo de Ivaiporã; veja

A história do galo que foi apreendido e virou caso de polícia em Ivaiporã inspirou o cantor Gerson Pires, de Califórnia, que compôs uma música em homenagem ao animal. "Vi que todo mundo estava comentando sobre o que aconteceu e em um conversa com meus pais, resolvi fazer essa canção e descontrair um pouco", conta.

Gerson, que era o Lucian da extinta dupla com Deluccas, explica que a criação da música foi rápida. "No sábado, dia 12, as ideias foram surgindo, gravei e joguei na internet. Quando tem um assunto que inspira é mais fácil fluir a imaginação", explica.

O cantor trabalha na área há alguns anos e tem composições gravadas pelo padre Reginaldo Manzotti, com participação de Michel Teló, a música "Um jantar para Jesus". Além disso, a canção "Aí nóis bebe", em parceria com Deluccas, gravada pela dupla César & Paulinho, também foi tema de abertura da novela Paraíso, da Rede Globo.

A pandemia também serviu de inspiração para Gerson, que lançou recentemente a canção "Deus está no controle de tudo". "Fala sobre a fé durante esse período difícil que vivemos", comenta. Gerson Pires está no Instagram, no @gerson_lucian.pires para quem quiser acompanhar seu trabalho.

O caso

Um morador da Rua Agripina Maria Pedro, na Vila Santa Terezinha, representou contra o dono de um galo por perturbação de sossego. O galo foi apreendido.

No local, por volta das 2h40, uma pessoa chamou a PM e disse que o vizinho mantém um galinheiro nos fundos da casa, onde um galo estava perturbando, tirando seu sossego.

O homem ainda contou que já conversou com o dono do galo, mas que ele não tomou providências.

Diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, a equipe apreendeu a ave e lavrou o Termo Circunstanciado contra o autor.

Assista:

