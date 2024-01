Cantor Cesar Marques morre vítima de infarto em Jandaia do Sul

O cantor e compositor Cesar Marques morreu na noite desta quinta-feira (4), após sofrer um infarto na própria residência, em Jandaia do Sul., cidade ao norte do Paraná.

Ele era cantor regional e compôs grandes sucessos da música sertaneja, como "Não sou seu brinquedo", "Aqui de Novo", "Guria", entre outros sucessos.

O artista se apresentou em vários estabelecimentos e no último domingo (31), ele esteve marcando presença no show Virada do Ano promovido pela Prefeitura de Jandaia do Sul.

Cesar era muito conhecido na cidade do Vale do Ivaí. Uma amiga do artista lamentou a morte do músico "Tá difícil acredita nessa notícia mais e a realidade descansa em paz meu amigo.... Cesar Marques só vai fica saudades e boas lembranças".

O velório acontece na Capela Mortuária localizada na Rua Senador Souza Neves e o sepultamento será nesta sexta-feira (5), às 17h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

