Canil de Ivaiporã pede ajuda após inundações; saiba como cooperar

Na manhã desta segunda-feira (31), a cidade de Ivaiporã, Norte do Paraná, viveu momentos angustiantes. O Rio Pindaúva transbordou e o canil, que fica próximo do Jardim Alto da Glória, foi afetado pelo alagamento. Um bombeiro que vive na região, ajudou a resgatar cães que estavam na parte mais afetada.

Os voluntários do abrigo de animais Toca de Assis estão organizando uma campanha nas redes sociais para pedir ajuda. Por meio de publicações no Instagram oficial, a ONG informa que os cidadãos podem cooperar com ração, casinhas, cobertores, ou, para aqueles que preferirem, via PIX. Confira no final da matéria.

Através do Facebook, a Sociedade Protetora de Ivaiporã disse que os animais foram retirados dos locais inundados e movidos para as partes não afetadas. Conforme a postagem, dois cachorros morreram. "Os cachorros do abrigo foram retirados das baias que entraram água do rio e foram levados para onde não entrou agua. Infelizmente dois morreram, os quais foram abandonados nas ruas em extremo maus-tratos, por isso foram para o abrigo, portanto nós só estamos tentando dar uma vida digna para eles, isto é, tratar seus machucados e encaminhar pra adoção", disseram.

O abrigo aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da população e das autoridades municipais que cooperaram para o salvamento dos cachorros. "Agradecemos a Prefeitura Municipal de Ivaiporã, aos bombeiros que bravamente adentraram no Rio para salvar os cachorros, e o rapaz da defesa Civil que estava com a patrola. E a toda a população que está ajudando o abrigo de animais", concluíram na publicação.

O abrigo Toca de Assis fica localizado na Rua Suburbana, SN - Reservado. Para ajudar, as doações podem ser feitas por meio do PIX 03410682000107 - Sociedade Protetora dos Animais, Banco do Brasil.

