Campeonato Municipal de Truco de Lunardelli conhece os novos campeões

Na noite de terça-feira (12), foi realizada a grande final do Campeonato Municipal de Truco de Lunardelli. O evento iniciou, no dia 29 de agosto, com participação de 42 duplas.

A dupla Rose e Cordeiro demonstrou um desempenho excepcional e fez história ao conquistar o tão cobiçado título de campeões.

A vitória de Rose é especialmente significativa, pois marca a primeira vez que uma mulher se torna campeã de Truco no município. Sua habilidade, estratégia e determinação impressionaram a todos os presentes, mostrando que o talento não conhece gênero.

O pódio ficou completo com equipes igualmente talentosas: Edicarlos e Bug que ficaram com a segunda colocação, enquanto a terceira posição foi conquistada pelo prefeito Reinaldo Grola, que competiu ao lado de seu pai, João Grola. Daniel e Mexicano alcançaram a quarta colocação.

O Secretário de Esportes, Bruno Nardelli, agradeceu a administração municipal e a Câmara de Vereadores pelo apoio a todas as modalidades esportivas. “Este campeonato é um testemunho do espírito esportivo e da igualdade de gênero que prevalece em nossa comunidade. Parabéns a todos os competidores e à dupla campeã”, disse.

Campeonato de Bocha

O Departamento de Esportes informa que já estão abertas as inscrições para o próximo evento esportivo, o Campeonato de Bocha. Além disso, está previsto o aguardado Campeonato Municipal de Futebol Suíço, prometendo trazer ainda mais emoção e rivalidades saudáveis.

Em outubro, uma das atrações mais esperadas será a Corrida de Rua da Capital da Fé, um evento que reúne corredores de todas as idades para celebrar o esporte e a saúde.

