Campeonato de muay thai será realizado em Jandaia do Sul

Evento às 9 horas terá entrada gratuita

A Copa Jandaia do Sul de Muay Thai 2022 será realizada neste domingo (24), segundo o município. O evento acontecerá a partir das 9 horas, no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café.

A competição será organizada pela prefeitura de Jandaia, em parceria com o Grupo Schima Combat e a Federação Paranaense de Muay Thai.

Conforme a organização, os combates serão separados por diversas categorias, do masculino e do feminino.

Para o público que quiser assistir às lutas, a entrada será gratuita, segundo a prefeitura.

