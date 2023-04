Campeonato de Kung Fu reunirá mais de 250 atletas em Marilândia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Campeonato Regional Kung Fu Wushu

Um grande evento de Kung Fu Wushu está sendo preparado para acontecer no dia 23 de abril, no Ginásio de Esportes Mário Leão, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. A organização espera a chegada de mais de 250 atletas de 17 delegações para a competição.

continua após publicidade .

O evento, chamado "Campeonato Regional Kung Fu Wushu", contará com seis categorias: Whusu Tradicional (Combates), Wushu Shuai Jiao, Wushu Esportivo (Taolus), Wushu Tai Chi Chuan e Wushu Sanda (Combates), também conhecido como Boxe Chinês. A cerimônia de abertura está prevista para começar às 9 horas.

-LEIA MAIS: Mais 127 novos casos de dengue são confirmados na região

continua após publicidade .

O torneio é organizado pela Associação Shizuka de Kung Fu, que tem sede em Apucarana. De acordo com os organizadores, o evento terá equipes de Apucarana, Califórnia, Cambira, Arapongas, Mandaguari, Marilândia do Sul e Presidente Prudente (SP).

O professor Espedito Ribeiro Filho informa que o evento será gratuito ao público. "Será um feriado prolongado, então fica o convite a todas as pessoas da região que possam estar vindo e fazendo parte do campeonato, será totalmente gratuito para assistir bons combates e outras categorias", comentou.

Siga o TNOnline no Google News