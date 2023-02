Campanha incentiva doação do IR para ajudar crianças e idosos

Da Redação

Na quinta-feira (23), o Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, lançou campanha que têm como objetivo incentivar e orientar o contribuinte a fazer doação de parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

Quem tem Imposto de Renda a pagar, seja pessoa física ou jurídica (empresas), precisa indicar o destino do recurso quando faz a declaração. São aptos a receber a doação os projetos certificados pelos respectivos Conselhos Municipais, que são vinculados ao Departamento de Assistência Social.

Pessoa física pode destinar até 6% do Imposto de Renda devido – até 3% para cada um dos Fundos Municipais. As pessoas jurídicas podem doar até 1% do Imposto de Renda devido na apuração de cada período para os Fundos Municipais.

“Contamos com o apoio dos contadores no sentido de orientar os contribuintes sobre a importância da doação do Imposto de Renda, porque é mais fácil investir em programas municipais voltados às crianças, adolescentes e aos idosos sem gerar qualquer custo a mais para os contribuintes”, afirmou o contador da Prefeitura, Ronald Barbosa.

A diretora do Departamento de Assistência Social, Silvana Zancanella Pessutti, presidente dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Idoso, Jair Burato, e a vereadora Gertrudes Bernardy foram unânimes ao afirmarem que é muito importante fazer com que o Imposto de Renda beneficie quem mais precisa no município.

“A Assistência Social atende em média 700 crianças e adolescentes nos projetos sociais, 170 crianças pelo programa Criança Feliz e 120 idosos, o que requer recursos diários”, explicou Silvana Zancanella Pessutti.

Campanha

Faça doação sem custo a mais. Solicite informações sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivaiporã pelo telefone (43) 3472-5233 ou e-mail cmdca@ivaipora.pr.gov.br. Para doar:

Banco do Brasil

Agência: 0633-5

Conta Corrente: 29 273-7

CNPJ: 18.047.301/0001-36

Conheça também os projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ivaiporã pelo telefone (43) 3472-5233 ou e-mail cmdi@ivaipora.pr.gov.br. Para contribuir:

Banco do Brasil. Agência: 0633-5

Conta Corrente: 35 373-6

CNPJ: 29.090.712/0001-20

