Campanha “Adote um Idoso” arrecada presentes para asilo de Kaloré

O Lar São Paulo Apóstolo, de Kaloré, no norte do Paraná, realiza uma ação de Natal para arrecadar presentes aos quase 50 idosos que vivem na instituição. Além dos presentes, a campanha “Adote um idoso” também visa estimular o apadrinhamento que pode ser feito por meio de visitas ou realização de serviços como corte de cabelo, manicure e pedicure, por exemplo A entrega de presentes segue até 12 de dezembro na secretaria do Lar São Paulo. Veja os presentes que os idosos pediram no fim da reportagem.

continua após publicidade

A instituição é mantida pelo Movimento de Cursilho e Cristandade em parceria com a Paróquia São Benedido de Kaloré. O asilo atualmente abriga 48 idosos de vários municípios como Apucarana, Londrina e região, mantidos com parte dos benefícios dos abrigados, doações e promoções.

- LEIA MAIS: Abertura do Natal Luz 2023 é sucesso em Arapongas; veja fotos

continua após publicidade

Segundo Benedito Lopes da Silva, que esteve à frente da presidência durante quatro anos, o fortalecimento e estruturação do lar provam que a união e a solidariedade podem mudar realidades e vencer obstáculos.

“Antes de ser Lar São Paulo Apóstolo a instituição era Asilo São Vicente Paulo. Com a diminuição dos vicentinos em prosseguir, a instituição faliu. Para não fechar o movimento de Cursilho assumiu o asilo e formamos várias parcerias com pessoas e empresas, conseguindo várias reformas. A comunidade passou acolher melhor a instituição que estava desacreditada”, conta.

Foto por reprodução Apoio da comunidade proporciona melhor qualidade de vida aos idosos

continua após publicidade

“Ainda faltam várias mudanças e reformas, mas conseguimos dar aos abrigados uma melhor qualidade de vida, contratando enfermeira padrão, técnicas enfermagem, cuidadoras, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social”, acrescenta.

O asilo também conta com convênio por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) com atendimento mensal via SUS além do acompanhamento de psiquiatras e psicólogos.

Acesse a página do lar no Facebook e saiba mais:

Siga o TNOnline no Google News