Caminhos Sustentáveis amplia apoio ao agricultor na região de Ivaiporã

Foi iniciado nesta quinta-feira (30), na Central de Agricultura Familiar (Cafi), em Ivaiporã, a primeira fase do Projeto Caminhos Sustentáveis na região de Ivaiporã, reunindo agricultores familiares, secretários municipais, associações de produtores e lideranças regionais para diagnóstico territorial e planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e geração de oportunidades econômicas.

A iniciativa é fomentada pela Itaipu Binacional em parceria com o PNUD, órgão ligado às Nações Unidas, e será executada no Vale do Ivaí e Norte Pioneiro pela Agência de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná (ADOP). O projeto busca fortalecer comunidades locais por meio de assistência técnica, preservação ambiental, turismo sustentável e valorização da produção regional.

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Segundo Rafael Caldas, agrônomo e coordenador técnico de campo, a atuação da ADOP abrangerá 597 famílias em cerca de 50 municípios das duas regiões. No total, o programa atenderá aproximadamente 5 mil famílias em 432 municípios.

“No início do mês fizemos a seleção das famílias, mobilização e pré-cadastro. Agora estamos na etapa de diagnóstico rural participativo, avaliando a realidade das famílias e da região para planejar as ações específicas”, explicou.

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Cada família participante receberá assistência técnica individual durante 12 meses, com visitas mensais de técnicos às propriedades. Cada atendimento terá duração mínima de duas horas e será direcionado às necessidades específicas de cada núcleo familiar.

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Além do suporte individual, o projeto também prevê ações coletivas, como reuniões técnicas, dias de campo e atividades integradas com lideranças locais para fortalecer estratégias regionais.

Rony Cobianchi, presidente da Cooperativa Agroindustrial Familiar de Ivaiporã (Cooperfavi), destacou que o Projeto Caminhos Sustentáveis envolve produtores de seis municípios da região.

Segundo ele, a proposta é integrar agricultores de Ivaiporã, Lidianópolis, Arapuã, Jardim Alegre, Ariranha do Ivaí e Lunardelli para ampliar a capacidade de abastecimento da Central de Agricultura Familiar e da filial da cooperativa instalada na Ceasa.

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“A intenção é capacitar esses produtores para que a nossa central receba as mercadorias desses municípios. Estamos fortalecendo isso para abastecer a nossa central e também nossa filial no Ceasa”, afirmou.

Cobianchi ressaltou que a organização da produção é fundamental para garantir constância no fornecimento e melhorar o atendimento aos clientes, especialmente em Maringá, onde está concentrada a principal demanda da cooperativa. “Queremos organizar essa produção para que tenha constância de mercadorias no Ceasa e a gente possa atender melhor os nossos clientes. Hoje nossa maior clientela está em Maringá”, completou.

Lucimar Sousa da Silva, secretário de Agricultura de Lunardelli, afirmou que a chegada do Projeto Caminhos Sustentáveis representa uma oportunidade importante para ampliar políticas públicas, reforçar a assistência técnica aos pequenos produtores rurais e fortalecer a base produtiva no campo, medida que considera essencial para ampliar a comercialização e garantir mais segurança aos agricultores.

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“Se fortalecermos a produção no campo, fortalecemos toda a cadeia. As cooperativas e associações entram para organizar logística, venda e canais de comercialização, permitindo que o produtor foque na produção, com a comercialização garantida”, afirmou.