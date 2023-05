Caminhonete S10 é furtada em Marilândia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O veículo ainda não foi encontrado

Uma caminhonete S-10 ano 1996 preta, placas BDS- 8452, foi furtada em Marilândia do Sul, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada no final da tarde de domingo (21) e registrou o crime.

continua após publicidade .

A vítima contou que saiu da residência da família por volta das 9h, e ao retornar, percebeu que o veículo, do tio, havia sido furtado. O dono da S10 está viajando e por isso a caminhonete estava na casa.

Até o momento a S10 não foi encontrada. Denúncias podem ser repassadas através do 190 ou 181.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Marilândia do Sul entrega uniformes para alunos da rede municipal

Outra ocorrência

Rotam prende dois homens e apreende drogas em Marilândia do Sul

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em Marilândia do Sul, norte do Paraná. A Rotam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) realizava patrulhamento pela Rua Mandaguari, endereço alvo de várias denúncias. Há 10 dias, no mesmo local, policiais apreenderam 744 pedras de crack e 149 pinos com cocaína.

Na madrugada desta sexta-feira (5), a equipe abordou duas pessoas que estavam em frente da residência, que seria ponto de comercialização de drogas. Durante revista pessoal, porções de maconha foram encontradas com os suspeitos. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News