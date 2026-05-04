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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Caminhonete S10 atinge bicicleta e deixa pai e filho feridos em Ivaiporã

Acidente entre uma Chevrolet S10 LTZ preta e uma bicicleta aconteceu na Rua Apinagés

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 06:17:35 Editado em 04.05.2026, 06:17:31
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Caminhonete S10 atinge bicicleta e deixa pai e filho feridos em Ivaiporã
Autor Pai e filho foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um atropelamento em Ivaiporã deixou um homem de 24 anos e o filho dele, de 2 anos, feridos na noite de domingo (3), no Residencial Ana Clara, após uma colisão entre uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ preta e uma bicicleta na Rua Apinagés.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender o acidente de trânsito na altura do numeral 226. Ao chegar, os socorristas encontraram a vítima sentada em uma cadeira cedida por moradores.

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Além disso, a criança estava no colo do pai. Conforme os bombeiros, o menino ocupava uma cadeirinha de transporte infantil instalada na bicicleta no momento da batida.

Diante da situação, os socorristas realizaram o atendimento pré-hospitalar das duas vítimas ainda no local. Em seguida, pai e filho foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

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Apesar do susto, ambos sofreram apenas ferimentos leves, conforme informou a corporação.

As circunstâncias do atropelamento envolvendo a caminhonete Chevrolet S10 LTZ e a bicicleta não foram detalhadas .

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