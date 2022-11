Caminhonete furtada em Jandaia é recuperada em Bom Sucesso

Da Redação

imagem ilustrativa - Polícia Militar encontrou a caminhonete furtada em Jandaia do Sul, no meio de um canavial, em Bom Sucesso

A Polícia Militar de Bom Sucesso recebeu, no final da tarde desta terça-feira (29), denúncia de que havia um veículo suspeito no meio de um canavial, na fazenda Carolina. Um morador passou pela região e estranhou o carro abandonado no meio da lavoura.

No local, a equipe de Bom Sucesso encontrou a caminhonete Toyota, modelo Hilux SW. Checado no sistema, havia um registro de furto do veículo, conforme boletim registrado também nesta terça-feira (29), em Jandaia do sul.

A equipe acionou o guincho do próprio Batalhão da Polícia Militar, em Apucarana, para remover o veículo até a delegacia de Polícia Civil, em Jandaia do Sul. A ocorrência também foi acompanhada pela Rotam, de Jandaia do Sul.

FURTO DE MÓDULO

Enquanto a Toyota Hilux encontrada em Bom Sucesso era removida para Jandaia, outro veículo, do mesmo modelo, havia sido arrombada, no centro da cidade. Segundo boletim de ocorrência, o proprietário estacionou a Hilux Sw4, no centro da cidade, na rua Joaquim José de Almeida, por volta das 13 horas. Ao retornar, já no final da tarde, percebeu que haviam arrombado a caminhonete e furtado o módulo eletrônico.

