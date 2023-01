Caminhonete F-1000 é furtada na madrugada em Jardim Alegre

Da Redação

Camionete foi furtada da Av. Getulina, no centro da cidade

Na madrugada de domingo (1º), a Polícia Militar de Jardim Alegre registrou o furto de uma caminhonete F- 1000 preta com placas AEH-9029 na Av. Getulina.

O proprietário do veículo disse aos policiais que o filho saiu com a caminhonete e estacionou na avenida, no centro da cidade.

Quando ele retornou ao local por volta das 4h25, o veículo não estava mais no local.

Quem tiver informações, deve ligar 190, ou para (43) 99963-0287.

Ladrão arromba casa e furta ferramentas e dinheiro

Na tarde de domingo, uma casa localizada na Rua General Carneiro, em São João do Ivaí também foi alvo de furto.

A vítima acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 17 horas, após chegar em casa e se deparar com porta da frente arrombada.

Foi levado da residência, diversas ferramentas, dentre elas, uma furadeira com impacto, uma serra circular Makita azul, uma parafusadeira Vonder amarela, nível a laser Bosch e R$ 300,00 em dinheiro.

Os policiais realizaram patrulhamento com intuito de localizar um possível autor do furto, porém sem êxito.

