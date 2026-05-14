Caminhonete é furtada enquanto dono dormia em Mauá da Serra

Uma caminhonete Chevrolet S10 vermelha foi furtada na noite de terça-feira (12) enquanto estava estacionada na frente de uma residência na Rua Bela Vista, na região central de Mauá da Serra. A Polícia Militar (PM) foi chamada para registrar o crime apenas na manhã do dia seguinte, quarta-feira (13).

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O crime ocorreu por volta das 23h. A esposa do proprietário relatou que estava dentro de casa quando ouviu o barulho do motor do veículo sendo ligado na rua. Sabendo que o marido já estava dormindo, ela saiu rapidamente para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar ao portão, conseguiu ver apenas a caminhonete virando a esquina, não sendo possível identificar quem estava na direção.

Um detalhe que chamou a atenção na ocorrência foi a decisão da mulher logo após o furto. Preocupada com o impacto da notícia, já que o marido sofre de problemas cardíacos e pressão alta, ela optou por não acordá-lo. A esposa guardou o fato para si durante toda a madrugada, comunicando o crime ao parceiro e às autoridades apenas na manhã seguinte.

A equipe policial registrou a ocorrência e repassou as informações do veículo para a rede de segurança da região. A caminhonete levada possui detalhes específicos que podem ajudar na sua identificação:

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Pintura do capô descascada;

Suporte para transporte de escadas na carroceria;

Banco do motorista rasgado.

A polícia segue realizando buscas, e qualquer informação que ajude a localizar o veículo pode ser repassada de forma anônima às autoridades locais.



