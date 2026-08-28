Caminhonete e carreta se envolvem em acidente na PR-082, em São João do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (27), em São João do Ivaí. Ninguém ficou ferido

Uma caminhonete bateu no rodado de uma carreta na PR-082, em São João do Ivaí, na noite de quinta-feira (27). O acidente ocorreu na saída para Lunardelli, em frente ao pátio da C.Vale. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a caminhonete Toyota ficou atravessada na pista após a batida. O motorista e o condutor da carreta Scania R440 não tiveram ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Briga generalizada na madrugada mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã

Conforme o relato do motorista da caminhonete, a carreta fazia uma manobra para atravessar a rodovia. Ele disse que não conseguiu visualizar o reboque a tempo e atingiu o rodado.

A PM sinalizou o local até a retirada do veículo. Em seguida, orientou os envolvidos e registrou a ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupo







