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Caminhonete e carreta se envolvem em acidente na PR-082, em São João do Ivaí

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (27), em São João do Ivaí. Ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
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Caminhonete e carreta se envolvem em acidente na PR-082, em São João do Ivaí
Autor Caminhonete ficou atravessada na pista após o acidente - Foto: Reprodução/Canal HP

Uma caminhonete bateu no rodado de uma carreta na PR-082, em São João do Ivaí, na noite de quinta-feira (27). O acidente ocorreu na saída para Lunardelli, em frente ao pátio da C.Vale. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a caminhonete Toyota ficou atravessada na pista após a batida. O motorista e o condutor da carreta Scania R440 não tiveram ferimentos.

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LEIA MAIS: Briga generalizada na madrugada mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã

Conforme o relato do motorista da caminhonete, a carreta fazia uma manobra para atravessar a rodovia. Ele disse que não conseguiu visualizar o reboque a tempo e atingiu o rodado.

A PM sinalizou o local até a retirada do veículo. Em seguida, orientou os envolvidos e registrou a ocorrência.

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