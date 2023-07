Caminhonete com indicativo de furto capota durante perseguição no PR

Na noite de quarta-feira (11.07) uma caminhonete Toyota SW4 com indicativo de furto capotou na BR-277, nas proximidades da Expovel, em Cascavel, após perseguição policial.

O motorista de 31 anos teve escoriações por todo o corpo e foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento(UPA) Tancredo onde seria medicado. Posteriormente seria encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde ficaria à disposição da Justiça.

A ação policial do Pelotão de Choque da Polícia Militar contou com o apoio da Guarda Municipal de Cascavel.

De acordo com as informações, as equipes teriam dado ordem de parada ao motorista ainda em Cascavel, nas proximidades da Expovel, mas ele empreendeu fuga sentido Santa Tereza do Oeste.

Durante a fuga, acabou perdendo o controle da direção e capotou a caminhonete. O veículo que ficou destruído foi guinchado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Cascavel onde os procedimentos cabíveis seriam tomados.Conforme a Polícia Militar (PM), o veículo tem registro de furto em Santa Catarina, no momento da abordagem estava com placas de Minas Gerais.

