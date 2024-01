Caminhonete capota na PR-082 e deixa passageiro ferido no Vale do Ivaí

Uma caminhonete GM S-10, de uma empresa de energia sistema solar, capotou na noite de quarta-feira (10) e deixou o passageiro ferido.

O acidente com o veículo, com placas de Maringá, ocorreu por volta das 22h20, no trecho entre São João do Ivaí e Lunardelli, a aproximadamente 200 metros da entrada da fazenda São Francisco, no Vale do Ivaí.

Segundo relatos do motorista, que não teve ferimentos, ele retornava de Ivaiporã para Maringá. Ao passar pelo trecho, precisou desviar de um carro que invadiu a pista de forma repentina. Foi quando perdeu o controle devido a um degrau existente para acesso ao acostamento. A caminhonete capotou várias vezes.

Relatou ainda que o carro que invadiu a pista contrária era um Fiat Uno, branco, com placas de Ivaiporã. O motorista do Uno tentava desviar de um veículo parado, onde o ocupante, estava urinando no acostamento.

O passageiro, funcionário da empresa, foi socorrido pelo Samu de São João do Ivaí e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento.

* Com informações Canal HP/São João do Ivaí

