Caminhonete cai em barranco e deixa três passageiras feridas entre Bom Sucesso e Itambé

Um acidente envolvendo uma caminhonete Ford F1000 branca deixou três pessoas feridas no início da noite deste domingo (21), na rodovia que liga os municípios de Bom Sucesso e Itambé. O veículo saiu da pista e caiu em um barranco após apresentar uma falha mecânica.

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De acordo com o relato do motorista às equipes de emergência, a barra de direção da caminhonete quebrou no momento em que ele fazia uma curva, resultando na perda de controle da direção e na saída de pista. Quatro pessoas ocupavam o veículo no momento do acidente. As três passageiras sofreram escoriações e foram prontamente atendidas por uma ambulância do município de Bom Sucesso. Em seguida, elas foram encaminhadas para avaliação médica no Hospital Municipal da cidade.

O condutor da F1000, por sua vez, recusou o atendimento médico no local. A ocorrência foi atendida de forma conjunta e contou com a mobilização de agentes da Defesa Civil e de socorristas da saúde municipal de Bom Sucesso.